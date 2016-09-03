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美升息機率降 歐股隨全球股市走強

2016-09-03  02:00

〔中央社〕由於美國公布就業數據較預期疲弱，分析師表示，聯邦準備理事會（Fed）升息雖仍在軌道上，不過可能不會在這個月實施，受此影響，歐股今天隨全球股市走強。

倫敦FTSE 100指數勁揚2.20%，收在6894.60。

法蘭克福DAX 30指數上漲1.42%，收在10683.82。

巴黎CAC 40指數強漲2.31%，收在4542.17。

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