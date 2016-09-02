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兆豐金發重訊 與中投海外OBU授信屆期不再續約

2016-09-02  22:39

〔記者李靚慧／台北報導〕針對立委記者會質疑，兆豐銀提供中央投資公司幾近無擔保放款的情形，兆豐金晚間緊急召開重大訊息，表示該借款符合授信流程，帳戶內股票市值高於借款金額，目前已停止動用，到期也不再續約。

針對今日外界質疑，兆豐銀行在無擔保借款下，對中央投資公司海外OBU核貸美金5000萬元，兆豐銀經查詢該授信案後，表示該案是以複委託方式保管股票為條件，符合一般授信流程，該授信案須依據在兆豐銀信託部受託保管帳戶內的股票，按一定比例動用。

兆豐銀指出，該授信案屬於借新還舊，在102年6月初貸，用來償還中投於金融同業的貸款，目前動用餘額為美金2000萬元，繳息正常，借款到期日為民國106年2月，目前保管帳戶內股票市值約新台幣31億元，市值遠高於借款餘額。

兆豐銀強調，該行已停止中投動用額度，契約屆期也將不再續約，且借款到期就會要求借款人還款，若無法依約清償，將依據本行與借款人及複委託受託人簽訂的三方協議書約定，若經催告仍未清償，即指示複委託受託人將證券帳戶內的股票提出，直接交由兆豐銀行處分，並以處分款項清償借款。

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  • 兆豐金晚間緊急重訊，強調與中投海外OBU授信屆期將不再續約。（記者李靚慧攝）

    兆豐金晚間緊急重訊，強調與中投海外OBU授信屆期將不再續約。（記者李靚慧攝）

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