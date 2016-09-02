大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月2日）開獎的第105000077期大樂透頭獎摃龜、第105000211期今彩539頭獎1注獨得獎金800萬，由台北市萬華區和平西路三段122號的瑞麟彩券行開出。
第105000077期大樂透中獎號碼為：「09、11、20、21、45、46，特別號42」。頭獎、貳獎均槓龜，參獎共21注獲得，每注可得7萬6637元，肆獎共65注獲得，每注可得1萬6506元，伍獎共1324注獲得，每注可得2228元，陸獎共1674注獲得，每注可得1000元，柒獎共1萬7204注獲得，每注可得400元，普獎共2萬6195注獲得，每注可得400元。
第105000211期今彩539中獎號碼為「04、05、06、19、30」，頭獎1注獨得，獎金800萬，貳獎共206注獲得，每注可得2萬元，參獎共6456注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬3987注獲得，每注可獲得50元。
第105000077期49樂合彩中獎號碼為「09、11、20、21、45、46」，四合共1注中獎，每注可獲得20萬元。三合共61注中獎，每注可得1萬2500元，二合共2737注中獎，每注可得1250元。
第105000211期39樂合彩中獎號碼為「04、05、06、19、30」，四合6注中獎，每注可得獎金21萬2500元，三合共182注中獎，每注可得1萬1250元，二合共5496注中獎，每注可得1125元。
第105000211期3星彩中獎號碼為「923」，正彩共36注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第105000211期4星彩中獎號碼為「1082」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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