張兆順長談逾2小時 兆豐銀工會：充分感受誠意

2016-09-02 22:18

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金董事長張兆順今日火速上任，上任後除了聽取紐行案簡報，更立即拜訪兆豐銀工會，張兆順在工會一待超過2個小時，讓工會成員充分感受到他的誠意。

據轉述，張兆順在兆豐銀工會，一待就是2個多小時，除了闡述理念，也聽取工會的意見。兆豐銀工會表示，張兆順思慮清晰，工會能充分感受到他的誠意，特別是在業務面方面，張兆順希望回歸兆豐銀行「核心價值」的理念，盡快讓員工恢復榮譽感的目標，都與工會的期望不謀而合。

整體而言，此次張兆順與工會的首度接觸，工會大致滿意，兆豐銀工會期望，未來能有更多機會與張兆順多多溝通，至少不要如前董事長蔡友才般，要溝通時總是「找不到人」。