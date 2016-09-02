兆豐銀遭美重罰案 金管會列出6大缺失

2016-09-02 21:05

〔記者陳梅英／台北報導〕金管會針對兆豐國際商業銀行（下稱兆豐銀行）遭美國紐約州金融署（New York State Department of Financial Services，下稱NYDFS）裁罰一案，初步列出6大缺失，包括未及時赴美溝通，錯失協助良機，未建立及時通報機制等，金管會接下來將進一步進行資料分析比對，釐清相關責任歸屬，預計於9月底前提出行政調查報告。

金管會表示，已於105年8月26日至8月29日分別約詢兆豐銀行前董事長、總經理、業務督導副總經理、總稽核、法遵長、紐約分行經理及法遵主管、董事及監察人等共計28位人員。經綜整約詢情形及所蒐集的書面資料，初步列出6大缺失，並於行政院今（9月2日）召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第2次會議中提出報告。

這6大缺失分別是:

1、兆豐銀行紐約分行對於防制洗錢作業無完整之內部作業手冊，對於防制洗錢法令未充分瞭解，致無法落實執行。

2、兆豐銀行於知悉紐約分行極有可能遭NYDFS採取監理行動（Enforcement Action）後，未及時派員赴美督導及溝通，錯失協助良機。

3、美國紐約州金融署出具檢查報告後，兆豐銀行總行仍未派員赴美與NYDFS溝通。

4、兆豐銀行總行未出面協調解決分行間資料提供之問題，致紐約分行未能向NYDFS提供完整之說明。

5、兆豐銀行對於有重大缺失之主管機關檢查報告，未建立即時通報董事會機制。

6、兆豐銀行側重業務績效，過度強調成本（含法令遵循成本）撙節。