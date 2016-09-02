大樂透、今彩539開獎囉！
2016-09-02 21:03
〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月2日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：第一區：09、11、20、21、45、46。特別號：42。
49樂合彩：09、11、20、21、45、46。
今彩539：04、05、06、19、30。
39樂合彩：04、05、06、19、30。
3星彩：923。
4星彩：1082。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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