大樂透、今彩539開獎囉！

2016-09-02 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月2日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：第一區：09、11、20、21、45、46。特別號：42。

49樂合彩：09、11、20、21、45、46。

今彩539：04、05、06、19、30。

39樂合彩：04、05、06、19、30。

3星彩：923。

4星彩：1082。