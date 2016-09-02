中信銀聲明 無權要求百尺竿頭先提供「保證金」

2016-09-02 20:38

〔記者李靚慧／台北報導〕針對近日樂陞與百尺竿頭公司間的公開收購爭議，中國信託銀行晚間發布聲明表示，該公司做為交割作業單位，依慣例，無權要求百尺竿頭公司先提供「保證金」。

中國信託銀行是百尺竿頭公司公開收購樂陞科技案款券交割的作業單位，對於外界質疑，中信銀為何未依市場慣例，要求百尺竿頭公司先提供「保證金」，中國信託表示，依現行法規，並未要求公開收購人應先提供「保證金」，該公司身為交割作業單位，也無權要求百尺竿頭公司先提供「保證金」。

至於投資人提出由中國信託先行代墊交割款的訴求，中國信託表示，因公開收購有別於證券集中市場交易，兩者法規不同。依現行公開收購法規，該公司並無法代墊交割款。

中國信託強調，百尺竿頭公司本身就是樂陞科技的現有股東，且依照樂陞科技民國105年6月8日於公開資訊觀測站的公告內容，樂陞科技與百尺竿頭公司對本次公開收購案，雙方已獲致4點共識。

對於外界質疑，中國信託為何公告延長交割時間，中信銀解釋，延長交割時間是百尺竿頭公司的決定，中信銀為作業單位，只是依百尺竿頭公司透過其在臺委任律師「中銀律師事務所」的指示，代行公告延長交割時間。

中信銀強調，此次公開收購作業，該行皆依相關規定辦理，發生百尺竿頭公司違約的情事，中國信託深表遺憾，也期盼檢調單位儘速調查，後續將配合主管機關及檢調單位，提供必要的資料，協助投資人向百尺竿頭公司求償，以保障投資人權益。