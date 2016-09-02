聚陽8月營收17.9億 年減2成
2016-09-02 18:45
〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織股后聚陽（1477）2016年8月合併營收為新台幣17.9億元，較去年同期減少20.8%。累積1～8月合併營收為146.6億元，較去年同期減少3%。
聚陽表示，佔營收八成的北美客戶端銷售有阻力，到第三季仍在去化庫存，預估客戶在存貨去化不順利，現金流少的情況下，今年下半年下單也偏保守；未來聚陽將逐步提升毛利率高的機能性產品占比至二十五％，且今年擴增了五個北美客戶。在成本與生產循環的控管上，已與南紡（1440）合作在越南自建布廠，做向上垂直整合。
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