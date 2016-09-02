台電總經理鍾炳利就任 保證冬季不缺電

2016-09-02 17:46

〔記者黃佩君／台北報導〕台電今舉行臨時董事會暨新任總經理鍾炳利就任典禮，對外界質疑若於五月前安排完大修冬季恐缺電，鍾炳利表示會好好規劃大修「讓這個事情不會發生」。鍾炳利說，大修可妥善排程，只要一個接一個、不要集中在一起修，就不會有缺電的問題。

台電總經理懸缺近月後確定由主管發電的副總鍾炳利接任，今召開臨時董事會並進行交接典禮。鍾炳利為台大電機碩士，出身台電基層，自台電火力電廠儀電工程師做起，熟悉火力發電系統，歷任南部及興達發電廠副廠長、協和電廠廠長、發電處處長，2013年8月擔任台電副總經理。

典禮由經濟部次長楊偉甫進行監交，楊偉甫表示，鍾炳利由台電基層做起，非常熟悉水火力發電，對電業也有高度使命感，對確保電力穩定表現功不可沒。楊偉甫也說，目前電力非常緊澀，台電將盡力投入火力電廠的改善工作，電廠如期完成及再生能源配套措施都非常重要，鍾炳利不但具有電機工程專業，更有非常豐富的管理經驗，是最佳安排。

鍾炳利則表示為了不缺電，未來將盡力維護既有電力系統及增加新的電網，此外也會積極推動節能及綠能減碳，包括「風力、太陽能、小水力及離岸風力，我們一個也不會放過，會積極來做」。

台電董事長朱文成則表示鍾炳利願意接任總經理是非常具勇氣的選擇，強調鍾學校畢業後就進入台電，從機工程師一路做上來，「是真正的台電人，不是工會所說的空降」。他也笑稱「講到空降就想到我自己」，幽默表示希望未來高層「通通是內升」，這樣他本人就是台電史上唯一空降，更開玩笑說「照理說反空降是陸軍幹的，我以前是海軍，從不反空降」。

而對行政院長林全要求5月前完成機組大修，外界質疑密集安排大修恐發生冬天缺電，鍾炳利則表示要做到不缺電「是有點謹慎」，但會好好規劃大修排程，讓缺電不會發生。鍾炳利強調，大修排程的只要一個接一個，「不要集中在一起修」，就不會有缺電的問題。而對火力電廠更新，鍾炳利也說，未來電源開發會遵照政府指示，朝天然氣50%、燒煤30%、再生能源20%目標，一步一步開發都需要時間。