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竹科新任副局長許增如 首位女副局長

2016-09-02  17:27

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區副局長許茂新調任中部科學園區管理局擔任副局長，遺缺由科技部產學及園區業務司副司長許增如接任，許增如同時也是科學園區第一位女副局長，六年級生的她，也是歷來最年輕的科學園區的副局長。

許增如為60年次，擁有政大政治所及法律科際整合研究所雙碩士學位，目前為台大政治系博士候選人；她經歷國科會科長、臺北大學秘書室簡任秘書、南科園區投資組組長、科技部產學及園區業務司副司長。

竹科管理局局長王永壯表示，許增如熟稔園區業務，並曾獲得103年科技部模範公務人員殊榮，期許透過她的加入，能夠為科學園區帶來新氣象，提供園區廠商更優質的服務。

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  • 新竹科學園區新任副局長許增如。（記者洪友芳攝）

    新竹科學園區新任副局長許增如。（記者洪友芳攝）

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