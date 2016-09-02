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終結連2貶 新台幣升3.3分收31.703元

2016-09-02  16:11

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈盤整格局，終場升值3.3分，以31.703元兌1美元作收，終結連2貶並創1週新高，台北外匯經紀公司成交量為6.55億美元。

累計本週新台幣走貶3.1分，貶幅為0.1％；展望下週，外匯交易員表示，美國今晚要公布最新非農就業數據，將影響市場對美國聯準會（Fed）重啟升息速度的預期，以及國際美元強弱。

新台幣今以31.723元開出，最高31.683元、最低31.733元，終場收31.703元。

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  • 新台幣匯率今天續呈盤整格局，終場升值3.3分，以31.703元兌1美元作收，終結連2貶並創1週新高。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

    新台幣匯率今天續呈盤整格局，終場升值3.3分，以31.703元兌1美元作收，終結連2貶並創1週新高。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

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