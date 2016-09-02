央行9/29理監事會議 終結降息循環機率高
2016-09-02 16:13
〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行今天表示，將於9月29日召開第三季理監事會議，若美國聯準會（Fed）提前於9月重啟升息，將大幅提升央行終結降息循環的機率。
聯邦公開市場委員會（FOMC）下次會議時間落在9月20、21日，結果預計於台灣時間9月22日凌晨出爐。
匯銀主管表示，從最近Fed釋出的訊息可發現，FOMC於9月調升利率的機會正逐漸提高。
匯銀主管指出，考量台灣近期景氣緩步復甦，包括國發會公布7月景氣對策信號轉亮綠燈，主計總處也上調今年經濟成長率估值至1.22％，「保一」氣氛越來越濃厚，一旦Fed提前於9月升息，可讓央行獲得喘息，暫緩這波降息循環。
央行自去年第三季起，現已連續4季降息半碼（0.125個百分點），代表政策利率的重貼現率降至1.375％，距離2009年全球金融海嘯時創下的1.25％歷史低點，僅剩半碼距離。
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