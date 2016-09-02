查樂陞併購案 高檢署反禿鷹小組拜會櫃買中心

2016-09-02 15:47

〔記者張文川／台北報導〕8月底日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案突然破局，輿論沸騰，高檢署偵查經濟犯罪中心昨天新成立的任務編組「反股市禿鷹小組」立即上工，小組成員許永欽檢察官，今天下午會同法務部駐金管會檢察官陳宗豪，與金管會證期局人員，前往櫃買中心拜會，以獲取相關資料供研究分析。

反股市禿鷹小組，由高檢署襄閱主任檢察官費玲玲親自擔任召集人，執行秘書為主任檢察官何明楨，小組成員包括許永欽、郭永發、鄭堤升、李嘉明、蘇佩鈺等5位檢察官，成立後將結合金管會證券期貨局、檢查局、證交所、櫃買中心，與調查局等司法警察，專門查緝股市禿鷹。

小組於9月1日正式成立，檢察長王添盛昨即指示蒐集近日造成股市動蕩的樂陞併購案，指派許永欽蒐集資料，許永欽今會同陳宗豪與證期局官員，前往拜會櫃買中心。許永欽是首任法務部駐金管會檢察官，偵辦過台開案、勁永禿鷹案，偵辦重大金融犯罪經驗極為豐富。