| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 財經

查樂陞併購案 高檢署反禿鷹小組拜會櫃買中心

2016-09-02  15:47

〔記者張文川／台北報導〕8月底日商「百尺竿頭數位娛樂」公司併購樂陞公司案突然破局，輿論沸騰，高檢署偵查經濟犯罪中心昨天新成立的任務編組「反股市禿鷹小組」立即上工，小組成員許永欽檢察官，今天下午會同法務部駐金管會檢察官陳宗豪，與金管會證期局人員，前往櫃買中心拜會，以獲取相關資料供研究分析。

反股市禿鷹小組，由高檢署襄閱主任檢察官費玲玲親自擔任召集人，執行秘書為主任檢察官何明楨，小組成員包括許永欽、郭永發、鄭堤升、李嘉明、蘇佩鈺等5位檢察官，成立後將結合金管會證券期貨局、檢查局、證交所、櫃買中心，與調查局等司法警察，專門查緝股市禿鷹。

小組於9月1日正式成立，檢察長王添盛昨即指示蒐集近日造成股市動蕩的樂陞併購案，指派許永欽蒐集資料，許永欽今會同陳宗豪與證期局官員，前往拜會櫃買中心。許永欽是首任法務部駐金管會檢察官，偵辦過台開案、勁永禿鷹案，偵辦重大金融犯罪經驗極為豐富。

廣告
  • 樂陞自救會赴金管會陳情。（記者陳梅英攝）

    樂陞自救會赴金管會陳情。（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反禿鷹小組 樂陞 櫃買中心
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：查樂陞併購案 高檢署反禿鷹小組拜會櫃買中心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.