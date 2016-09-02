三大法人賣超57億 外資買超4億
2016-09-02 15:08
台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣57.45億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣57.45億元。
外資今天買超4.07億元，投信買超0.03億元，自營商賣超61.55億元。三大法人合計賣超57.45億元。
台股今天跌13.60點，收在8987.55點，成交值新台幣785億元。
|105年09月02日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|679,755,781
|1,162,597,819
|-482,842,038
|自營商（避險）
|3,298,254,395
|8,970,670,516
|-5,672,416,121
|投信
|921,125,650
|918,647,076
|2,478,574
|外資及陸資
|19,492,896,463
|19,085,600,815
|407,295,648
|合計
|24,392,032,289
|30,137,516,226
|-5,745,483,937
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