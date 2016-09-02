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三大法人賣超57億 外資買超4億

台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣57.45億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-09-02  15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣57.45億元。

外資今天買超4.07億元，投信買超0.03億元，自營商賣超61.55億元。三大法人合計賣超57.45億元。

台股今天跌13.60點，收在8987.55點，成交值新台幣785億元。

105年09月02日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 679,755,781 1,162,597,819 -482,842,038
自營商（避險） 3,298,254,395 8,970,670,516 -5,672,416,121
投信 921,125,650 918,647,076 2,478,574
外資及陸資 19,492,896,463 19,085,600,815 407,295,648
合計 24,392,032,289 30,137,516,226 -5,745,483,937

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