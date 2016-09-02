張兆順接兆豐董座 宣示3大工作重點

2016-09-02 15:06

〔記者李靚慧／台北報導〕前第一金董事長張兆順今日接任兆豐金董座，隨即宣示三大工作重點，盡速消除外界疑慮。

行政院昨日火速核定前第一金董事長張兆順接任兆豐金，兆豐金隨即在今日下午舉行臨時董事會通過此案，並進行交接，張兆順在財政部次長蘇建榮監交下，從代理董事長吳漢卿手中，接下兆豐金的重任。

蘇建榮指出，張兆順過去三十多年會計師的身分，對金融業業務非常純熟，在第一金控期間，發揮會計專長，對內稽內控嚴謹，業績也已二位數成長，希望以他的專業，可以解決兆豐金控、銀行目前面對的難題，希望如同他的名字「兆」、「順」，協助兆豐金度過難關、從此一帆風順。

張兆順致詞時，直接表明，必須要趕快將過去優越、有榮譽感的員工找回，盡快恢復榮耀。

他表示，他的首要工作，必須消除外界疑慮，因此，必須先查明真相、勇於承擔。外界都認為兆豐銀洗錢，但銀行是不會洗錢的，必須解釋到「讓外界疑慮消除」，如果無法作到，外界疑慮無法消除。

第二則是要深切檢討，可能兆豐銀法規遵循、內部控制、內部稽核一定都出了問題，才會有此狀況，甚至外界質疑，董事會功能無法發揮，我們必須作到，主管機關以最嚴厲的標準下都能過關，才能消除質疑，否則對於商譽將有極大的影響。

第三，需加強風險控管機制，此次我們認為是作業風險，但其他的風險，也需一一檢視、強化，人員的風險控管能力也需加強。

他強調，上述三件事，如果沒有做好，業績再好也沒用，等於是將業績建立於「流沙」上，之後才能積極發展、重返榮耀。