明基材無預警關閉南科廠 裁員300人

2016-09-02 13:20

〔記者陳梅英／台北報導〕明基友達集團旗下的偏光板大廠明基材（8215）傳出因南科廠租金調漲5成不堪負荷而關廠，昨晚臨時通知員工關廠，並加發一個月離職金，據了解南科廠有300人員工受到波及。

明基材證實，廠租調漲只是部分原因，主要是日圓升值、偏光板價格持續走跌等不利因素，公司經審慎評估後決定關閉南科廠，以撙節成本，偏光板業務日後將集中至桃園以及龍潭廠。

台灣偏光板廠原材料均購置日本，受日圓走勢影響波動大，加上偏光板價格長期走跌，偏光板經營陷入苦戰，明基材過去兩年雖積極轉型，跨入醫美、隱形眼鏡等市場，轉型效益仍需時間發酵，目前明基材營收9成以上仍來自偏光板，今年上半年營收63.22億元，較去年同期衰退16%，稅後虧損1.45億元，每股稅後虧損0.45元。

明碁材偏光板產能原本主要集中在桃園廠、龍潭廠以及南科廠，雲林廠以膠水為主，另外還有一座正在興建中的生醫廠，此次關閉南科廠後，日後偏光板生產將集中至桃園廠以及龍潭廠。