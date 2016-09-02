新台幣續盤整 中午暫收31.712元
2016-09-02 12:08
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤持續維持盤整格局，缺乏明確方向指引，中午暫以31.712元兌1美元作收，升值2.4分，台北外匯經紀公司成交量為4.65億美元。
外匯交易員表示，國際美元偏弱，成為新台幣等主要亞洲貨幣盤初偏升主因，其中，新台幣上午交易區間主要落在31.68元至31.74元間，波動範圍約6分左右。
外匯交易員指出，今日銀行間交投依舊保守、謹慎，買賣多為實質性拋補，靜待晚間美國要公布最新非農就業數據，來判斷美國聯準會（Fed）升息步伐的重要觀察指標。
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