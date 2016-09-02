樂陞自救會赴金管會陳情 要求調查、處分中信銀

2016-09-02 12:07

〔記者陳梅英／台北報導〕百呎竿頭收購樂陞破局餘波盪漾，樂陞股價迄今連續三天跌停，樂陞自救會今日群集金管會大樓前抗議政府「金管不管」、「投審亂審」，並當面將陳情書遞交給金管會證期局主秘蔡麗玲，要求金管會應立即調查並處分未盡查核收購人資金義務的受委任機構中信銀及其失職人員、以及要求中信銀應負起責任，比照集中市場違約交割處理方式，先進行交割，再向百尺竿頭求償。

蔡麗玲接下陳情書後表示，投資人權益保障是金管會第一優先要捍衛的，對於自救會的訴求會帶回去審慎考慮，相關人員責任也會儘速釐清。

蔡麗玲會後指出，針對現行公開收購制度金管會將展開檢討，金管會預計9月9日召開公開收購制度公聽會，將有相關產官學人員與會，就目前公開收購制度進行全面性檢討。

根據自救會所遞交陳情書指出，此次受委任銀行中信銀偉反公開收購受任人常規，百尺竿頭資本額僅5000萬元，卻宣稱將以48.64億元公開收購樂陞股票，中信銀竟未事先查證百尺竿頭是否有確實足夠資金公開收購，以確保公開收購程序依法完成，即貿然承辦此次收購業務，進行造成信賴中信銀的投資人重大損失，中信銀疏失非常明顯，依法應負連帶賠償責任。

自救會指出，散戶並沒有任何管道去對百呎竿頭做實地信用及財力查核，會參與樂陞公開收購是因為相信市場規則，相信投審會的審查，相信中國信託再交易所發出的公告，如果沒有投審會的查核，沒有中信銀背書，沒有人會相信一個5000萬資本額的公司有辦法拿出50億元來收購，但結果主管機關和中信銀都踐踏了我們對資本市場最基本的信任。

自救會成員之一的王偉弘指出，自救會成員主要有三大訴求，包括檢討公開收購制度、落實投資人權益保護、呼籲樂陞負責人許金龍儘快回台當面溝通。

王偉弘說，自救會在臉書上成員約有3000多位，在line的群組裡也有70幾位，收購案破局後，樂陞股價每天跌停比拉肚子還恐怖，這件事收購方、公司方、政府都要負一部分責任，金管會、投審會也難辭其咎，投資人自己因警覺心不足也要自我檢討，但現在事情發生，自救會成員最盼望的是希望能集思廣益想出方法解決。