台股跌破9000 航運仍然紅通通

2016-09-02 11:15

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台股今天盤中賣壓出籠，跌破9000點，低至8959點。

之後在金融股的拉抬下，跌幅有縮小跡象。

大盤表現不理想，航運股卻逆勢翻紅。全球第7大、南韓貨櫃航商韓進海運（Hanjin）已正式申請破產，台灣航運公司將因此受惠，長榮（2603 ）漲近7％，萬海（2615）、四維航（5608）漲逾3％。