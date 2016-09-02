苦吞三支跌停板 樂陞投資人今赴金管會抗議

2016-09-02 10:34

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）今日股價持續跳空跌停以56.9元鎖住，吞下第三根跌停板，掛賣張數放大至逾2萬張，而樂陞收購自救會今天發動「樂陞收購案受害人陳情活動」，準備11點到金管會抗議。

今早股價跳空跌停後，立刻有樂陞投資人在臉書上大喊「救命啊～一天賣壓比一天重，永無止境的跌到何時啊」、也有人說「我已經在說服自己當作一毛都收不回來了，做好下市的準備」，更有人質疑「心中的三個疑問，第一，許金龍在事後立刻飛到東京去做什麼呢？第二，既然他要找立法委員趙天麟公開辯論，何不乾脆請趙天麟來當獨立董事呢？第三，事發至今，樂陞科技的三位獨立董事是否太安靜了呢？」

樂陞收購案受害人陳情活動將在今天11點於金管會前集結，主要訴求有三，包括「請金管會調查中國信託銀行股代失職」、「請金管會要求檢調偵辦詐欺」、「金管會協助應賣人向投保中心求償」。