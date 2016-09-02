鴻海穩步填權息 台股力守9000點

2016-09-02 09:34

〔記者陳柔蓁／台北報導〕大型權值股鴻海（2317）今日除權息，美國的升息時程未定市場資金使傾向觀望，分析師認為，加權指數將陷於9000點附近狹幅震盪。

鴻海今年每股將配發1元股票股利及4元現金股利，鴻海目前上漲1.2元，表現優於大盤、填息腳步穩健，鴻海目前的股價位階相對較低，有利填息，但資金動能仍是決定是否能夠填權息成功的關鍵。

觀察類股早盤表現，航運類最好，上超過2％；較弱勢的其它電子跌幅超過2％。

大型權值股表現部分，大立光（3008）下跌0.4％，報3690元；台積電（2330）上漲0.86％，報175.5元；聯發科（2454）下跌0.6％，報249.5元；晶電（2448）上漲0.63％，報23.9元；。

分析師認為，多留意國際多空訊息與季線的支撐力道，9/7蘋果新品發表將是市場焦點，建議可持續留意相關訊息，並適度偏多新品與新科技下的受惠族群。未來將臨中秋連假、美國升息不確定因素，建議投資人謹慎為上。