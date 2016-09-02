9/2重要財經新聞一覽
2016-09-02 09:13
自由時報財經︰勞動部預告7休1 3例外、4原則
勞動部昨起預告新解釋令，提供「七休一」規定部分彈性，例如屠宰和客運業，若是因應年節、國定假日的民生需求，可經勞工同意在週期內調整例假；但勞動部強調，同一理由只限彈性調整一次，隨後就要回復每七日有一日例假的規定。
相關新聞請見：勞動部預告7休1 3例外、4原則
蘋果日報財經︰南韓最大 韓進破產 台航運股狂飆
全球第7大、南韓最大貨櫃航商韓進海運（Hanjin），8月31日周三向首爾中央地區法院申請託管，進入破產程序，法院昨接受申請，表示韓進管理階層須在11月25日前提交重建計劃。受惠於運價飆漲，台灣航運類股漲翻天，長榮（2603）昨飆10%漲停，創1995年7月來最大單日漲幅；陽明（2609）漲7.95%，萬海（2615）漲6.54%。
經濟日報財經︰大鬆綁 在台陸企可買基金
新政府送給證券市場大利多，行政院同意開放大陸投資人及在台陸企投資基金及外幣債券，幅度大於舊政府，在台陸企及大陸人不訂限額，另增5億美元額度買外幣基金，QDII來台投資空間加大，有助挹注台股資金動能。
工商時報財經︰兆豐銀洗錢案 反股市禿鷹小組 成軍!
各界關注的兆豐銀紐約分行疑涉洗錢案，在蔡英文總統公開宣示「清查無上限」後，台灣高檢署昨（1）日指派襄閱主任檢察官費玲玲等7名檢察官成立「反股市禿鷹小組」，除將督導協調檢調積極偵辦兆豐銀案外，必要時也將提供辦案資源及人力支援，以儘速釐清全案真相。
星島日報財經︰融股憧憬美加息 滙控急漲推高恒指
受美國加息預期推動，滙豐控股（005）昨天再升2.8%，逼近60元水平。在金融股帶動下，恒指收市升185點，剛好升穿去年10月的高位，創出去年8月中以來的收市新高。港股通額度昨天用去了41.75億元人民幣，是連續兩天超過40億元人民幣的高水平。恒生AH股溢價指數，昨天亦跌至近11個月低位，反映相對於A股來說，港股走勢明顯轉強。
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