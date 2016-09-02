台股開盤上漲19.99點 報9021.14點
2016-09-02 09:03
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲19.99點，漲幅0.22％，報9021.14點，成交金額為30.04億元。
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