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彭淮南：榮譽屬全體國民 不屬個人

2016-09-02  08:31

〔記者盧冠誠／台北報導〕對於今天清晨榮獲全球金融雜誌（Global Finance）最高榮譽的「A」級總裁，晉升全球第一的「13A總裁」，中央銀行總裁彭淮南稍早透過幕僚表示，「這份榮譽屬於全體國民，不屬於個人」。

事實上，不只全球金融雜誌，國內外主要機構皆對彭淮南有極高評價，包括遠見雜誌、德國貝特曼基金會（Bertelsmann Stiftung），以及惠譽、穆迪、標準普爾等國際3大信評公司與國際貨幣基金（IMF）。

遠見雜誌上月進行蔡英文總統執政百日的民調調查中顯示，彭淮南滿意度達86.1％，高居所有內閣閣員之冠，第2名為文化部長鄭麗君的71.2％。

創立於1977年的德國貝特曼基金會，在今年2月發布的最新貝特曼基金會轉型指數（Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index, BTI）中，台灣的轉型現況指數高居所有納入評比國家之首，其中政治轉型獲評為第3名、經濟轉型獲評為第1名；至於轉型管理指數，台灣則位居第3名。

BTI的評比項目中，經濟轉型衡量項目包括匯率與物價穩定性子項，考量抗通膨表現與匯率政策及總體穩定性2個指標，台灣在這2個指標，均獲得滿分10分。

貝特曼基金會並於BTI的分析報告中，對台灣央行的匯率政策、利率政策及獨立性的表現，給予高度評價。

該報告指出，台灣央行採行與經濟金融穩定目標一致的審慎外匯政策，帶領台灣安然度過全球金融危機，以及其後危機蔓延、餘波盪漾的期間；台灣央行具有完全獨立性（fully independent），利率政策亦謹慎而可靠，為亞洲國家中聲譽最好的央行之一。

此外，歷年來，國際3大信評公司及IMF均對台灣央行的貨幣政策、外匯政策及總體審慎政策，給予相當正面的評價。

惠譽、穆迪、標準普爾皆曾多次盛讚，台灣央行的貨幣政策深具彈性，讓台灣足以因應任何外在衝擊。

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  • 中央銀行總裁彭淮南。（資料照，記者林正堃攝）

    中央銀行總裁彭淮南。（資料照，記者林正堃攝）

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