（獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
2016-09-02 07:39
央行總裁彭淮南。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者盧冠誠／台北報導〕全球金融雜誌（Global Finance）今天凌晨公布對過去1年全球近75位主要國家央行總裁評比出爐，中央銀行總裁彭淮南今年再度獲評為最高榮譽的「A」級總裁，晉升「13A總裁」。
今年全球共有8位央行總裁獲得A級榮耀，彭再拿A後，正式超越前馬來西亞央行總裁塞蒂的「12A」，成為全球第一。
彭淮南1998年2月上任以來，2000年首次獲得A級評比，2005年至2016年連續12年都拿A，為全球最長「連莊」紀錄保持人，累計共拿下13個A。
台灣之光！ 再拿A 彭淮南晉升13A央行總裁 全球第一。（擷取自全球金融雜誌網）
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