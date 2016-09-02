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美國8月就業報告明出爐 投資人觀望盤整

2016-09-02  06:44

〔即時新聞／綜合報導〕市場觀望明天將公布的8月就業報告，美股今日進行盤整局勢，道瓊小漲 18 點。

《中央社》報導，美國股市今天開高後一度翻黑，但三大指數終場都反攻到平盤上下。由於投資人預期，就業報告結果可能影響聯邦準備理事會是否升息，造成市場觀望態度濃厚。

道瓊工業指數上漲 18.42 點，來到 1萬8419.30 點，漲幅 0.10％。

那斯達克指數上漲 13.99 點，來到 5227.21 點，漲幅 0.27％。

標準普爾 500 指數下跌 0.09 點，來到 2170.86 點。

費城半導體指數上漲 6.88 點，來到 808.36 點，漲幅 0.86％。

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  • 美股今日呈現盤整局勢。（美聯社）

    美股今日呈現盤整局勢。（美聯社）

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標題：美國8月就業報告明出爐 投資人觀望盤整


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