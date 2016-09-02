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等待8月就業報告 美股持平

2016-09-02  05:44

〔中央社〕美國股市今天開高後一度翻黑，但三大指數終場都反攻到平盤上下，市場觀望明天將公布的8月就業報告，因為結果可能影響聯邦準備理事會是否升息。

道瓊工業指數終場小漲18.42點，或0.10%，收在18419.30點。

標準普爾500指數微跌0.09點，收在2170.86點；那斯達克指數小漲13.99點，或0.27%，收在5227.21點。

美國請領失業保險金人數仍低，顯示就業市場維持穩定，可能預兆明天公布的8月就業報告結果將不錯。

不過，今天公布的美國製造業採購經理人指數顯示，今年8月美國製造業意外萎縮，削弱了樂觀氣氛。

國際貨幣基金（IMF）警告預定在中國大陸集會的20國集團（G20）領袖，如果主要經濟體未能加把勁助長經濟活動，全球經濟恐將陷入「低成長陷阱」，這也影響多頭氣勢。

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