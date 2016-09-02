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利空消息衝擊　世界油價重挫

2016-09-02  05:00

〔中央社〕世界油價今天持續走低，紐約和倫敦市場原油期貨價格都重挫1.5美元左右，主因美國庫存上揚，以及俄羅斯表示可能沒有必要凍結產量，導致投資人看空。

在紐約市場，西德州中級原油10月期貨價格大跌1.54美元，收在每桶43.16美元。

倫敦市場北海布倫特原油下跌1.44美元，收在45.45美元。

上個月石油市場大漲，主因寄望產油國本月在阿爾及利亞集會時，將決定限制產量。

俄羅斯並非石油輸出國家組織（OPEC）成員國，但原本表示可能參與油國組織將在阿爾及爾舉行的非正式會議。不過，在伊朗和伊拉克等OPEC成員國表示無意減產後，俄國今天暗示可能也不會採取行動。

據報導，俄國能源部長諾瓦克（Alexander Novak）今天表示，如果油價能維持在每桶50美元左右，就沒有必要凍結產量。

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