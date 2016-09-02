觀望美就業報告 歐股表現疲弱
2016-09-02 03:28
〔中央社〕美國明天將公布重要的8月就業報告，可能使美國政府更有理由提高利率，全球股市今天都採取觀望模式，歐洲股市表現疲弱。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌0.52%，收在6745.97點。
法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.55%，收在10534.31點；巴黎股市CAC指數微漲0.03%，收在4439.67點。
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