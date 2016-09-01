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威力彩頭獎摃龜 今彩539頭獎3注中獎

2016-09-01  22:40

〔即時新聞／綜合報導〕今（9月01日）晚開獎的第105000070期威力頭獎摃龜；第105000210期今彩539頭獎共3注中獎，每注可得獎金800萬，分別由台北市大同區重慶北路2段125號文發投注站開出一注、台北市大同區民權西路226號大橋頭彩券行開出兩注。

第105000070期威力彩中獎號碼為：第1區「10、14、18、21、29、37」，第2區「05」。頭獎與貳獎均摃龜，參獎共4注獲得，每注可得15萬元，肆獎共23注獲得，每注可得2萬元，伍獎共144注獲得，每注可得4000元，陸獎共1008注獲得，每注可得800元，柒獎共1901注獲得，每注可得400元，捌獎共1萬1422注獲得，每注可得200元，玖獎共1萬3421注獲得，每注可得100元，普獎共2萬6747人獲得，每注可獲得100元。

第105000210期今彩539中獎號碼為「05、07、11、16、26」，頭獎共三注獲得，每注可得獎金800萬，貳獎共185注獲得，每注可得2萬元，參獎共6533注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬7026注獲得，每注可獲得50元。

第105000070期38樂合彩中獎號碼為「10、14、18、21、29、37」，五合摃龜，四合共14注中獎，每注可得6萬7500元，三合共99注中獎，每注可得5750元，二合共1730注中獎，每注可得750元。

第105000210期39樂合彩中獎號碼為「05、07、11、16、26」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元，三合共240注中獎，每注可得1萬1250元，二合共5709注中獎，每注可得1125元。

第105000210期3星彩中獎號碼為「608」，正彩共168注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000210期4星彩中獎號碼為「5206」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩 開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩 開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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