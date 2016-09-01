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庫克：蘋果明年將匯數十億美元獲利回美國繳稅

2016-09-01  22:29

〔記者盧永山／台北報導〕蘋果執行長庫克（Tim Cook）週四接受愛爾蘭全國廣播電台RTE訪問時表示，預期明年蘋果將匯回數十億美元獲利回美國繳稅，但未明確說明將匯回多少錢。

根據美國非營利團體「公共利益研究集團」（PIRG）和「公民稅收正義」（CTJ）去年公布的調查，蘋果在海外藏了1811億美元獲利，居美國所有企業之冠，主要是為避免在美國繳稅。

被問及蘋果2014年繳多少所得稅時，庫克表示，蘋果繳了8億美元稅款，一半給愛爾蘭，一半給美國，並且還預備了數十億美元，可能在明年匯回美國繳稅。

庫克8月中旬接受華盛頓郵報訪問時曾說，除非有更「公平的稅率」，否則蘋果不會把獲利匯回美國。

由於美國的企業稅率高達35%，在已開發國家中名列前茅，蘋果和很多跨國企業過去都把獲利藏在海外，以逃避重稅，因而遭到逃稅的批評。

歐盟執委會日前裁定，愛爾蘭給蘋果的租稅優惠措施為違法補助，蘋果須補繳130億歐元（約145億美元）稅款，創歐盟對跨國企業追稅的紀錄，此舉讓庫克大為光火，強調將會上訴。但此案也凸顯在歐盟積極調查跨國企業逃漏稅下，蘋果未來可能更難透過愛爾蘭等避稅天堂避稅。

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  • 蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受愛爾蘭全國廣播電台RTE訪問時表示，預期明年蘋果將匯回數十億美元獲利回美國繳稅，但未明確說明將匯回多少錢。（彭博）

    蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受愛爾蘭全國廣播電台RTE訪問時表示，預期明年蘋果將匯回數十億美元獲利回美國繳稅，但未明確說明將匯回多少錢。（彭博）

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