威力彩、今彩539開獎囉！

2016-09-01 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月01日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：10、14、18、21、29、37。第二區：05。

38樂合彩：10、14、18、21、29、37。

今彩539：05、07、11、16、26。

39樂合彩：05、07、11、16、26。

3星彩：608。

4星彩：5206。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。