威力彩、今彩539開獎囉！
2016-09-01 20:56
〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月01日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：10、14、18、21、29、37。第二區：05。
38樂合彩：10、14、18、21、29、37。
今彩539：05、07、11、16、26。
39樂合彩：05、07、11、16、26。
3星彩：608。
4星彩：5206。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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