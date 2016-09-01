金管會要求重編財報 群聯：已在進行中

2016-09-01 20:15

〔記者卓怡君／台北報導〕群聯（8299）假帳風波出現新進展，金管會正式發函要求群聯重編2009年至2016年第2季財報，並在20天內辦理，對此，群聯表示，日前已做出重編財報的最壞打算，一切已在進行中，財報完成後將交由會計師查核再行公告。至於外界高度關注財報重編後，獲利數字是否會有影響，群聯強調，每一分獲利都是真的，一分都不會少。

群聯爆發假帳風波，該事件主要是遭檢舉未於財報揭露群聯董事長潘健成實質控制的曜成（兩年前併為子公司）、華威達、永馳3家公司之間的交易，昨日群聯公告接到金管會來函要求重編財報。

群聯表示，因主管機關要求，認為應將聯東電子（已改名為曜成科技）、華威達科技、永馳集團視為本公司合併報表編製個體，納入本公司合併財務報表，重編及更補正2009年至2016年第2季各期財務報告。

群聯表示，公司估計重編及更補正金額尚不致重大影響本公司重編及補更正年度之損益及股東權益金額，惟重編及更補正之詳細損益影響金額，待確認後將另行公告，重編及更補正後之相關期間財務報告將由董事會專案委託會計師查核（核閱），並經董事會通過後將重行公告申報於公開資訊觀測站。