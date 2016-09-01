金管會要求重編財報 群聯：已在進行中
2016-09-01 20:15
〔記者卓怡君／台北報導〕群聯（8299）假帳風波出現新進展，金管會正式發函要求群聯重編2009年至2016年第2季財報，並在20天內辦理，對此，群聯表示，日前已做出重編財報的最壞打算，一切已在進行中，財報完成後將交由會計師查核再行公告。至於外界高度關注財報重編後，獲利數字是否會有影響，群聯強調，每一分獲利都是真的，一分都不會少。
群聯爆發假帳風波，該事件主要是遭檢舉未於財報揭露群聯董事長潘健成實質控制的曜成（兩年前併為子公司）、華威達、永馳3家公司之間的交易，昨日群聯公告接到金管會來函要求重編財報。
群聯表示，因主管機關要求，認為應將聯東電子（已改名為曜成科技）、華威達科技、永馳集團視為本公司合併報表編製個體，納入本公司合併財務報表，重編及更補正2009年至2016年第2季各期財務報告。
群聯表示，公司估計重編及更補正金額尚不致重大影響本公司重編及補更正年度之損益及股東權益金額，惟重編及更補正之詳細損益影響金額，待確認後將另行公告，重編及更補正後之相關期間財務報告將由董事會專案委託會計師查核（核閱），並經董事會通過後將重行公告申報於公開資訊觀測站。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 與川普會面談築牆 墨國總統講明「不會付錢」
- 今正式提名司法院正副院長 司改會將出評鑑報告
- 冷戰歷史遺跡竟藏整片大麻田 管理員被判刑
- 新加坡茲卡增至115例 首見孕婦染病
- 地下情10年扶不正 小三攜兒、女赴黃泉
- 哪國護照最好用？台灣目前排第29 德國第1
- 杜特蒂差點被暗殺 菲警破獲大批走私槍械
- U18》舉布條爆衝突 熱血主播轟「政治滾出體育圈」
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- （影音）賴雅妍陳楚河重燃愛火之前 再現女人味
- 聯合收取外籍漁工仲介費 17業者挨罰
- 師承《異形》 雷利史考特之子新片大玩科幻驚悚
- 《南迴搞軌更二審》李泰安及兩侄 判賠台鐵5096萬
- （影音）徐若瑄藏傷嗆聲 踩場何潤東大婚
- 羽球》擬管理辦法約束國家隊 立委：球員不容被綁架
- 宜市幾米公車13日上路 前3個月免費
- 經典賽護國強投／2A之霸 胡智為獲年度殊榮
- 你們哪位啦？魔力紅瞎扮神奇寶貝 網友笑翻
- 紅茶拿鐵好喝又健康！中醫專家：對胃潰瘍治療有一定效果...
- （影音）岩田剛典男友力100分 戲外高招曖昧女主角
- YouBike史無前例大故障 恐達36小時北市府擬開罰
- 司改跟不上人民期待 蔡烱燉：期許政府投入資源
- 逃逸印傭偷產子 瞞過雇主丟廚餘桶
- 田弘茂掌海基會 張小月：向中國釋出善意
- 人工逐站搶修 台中iBike系統已修復
- 西班牙民眾不滿觀光客暴增 「你們是恐怖分子」
- 停車格？待轉區？ 長方框讓人霧煞煞
- 中正公園OT招商 5度流標
- 龍中要回馬路 居民撒冥紙、學生吻大地
- 小英改革之路好艱辛 陳芳明嘆原因是這個…
- 台南魚塭又爆非法傾倒不明污泥 致癌重金屬超標
- 交通部拍板！秋節連假 國道夜間免收費
- 兆豐案善後不力 恐釀政治風暴
- 回鍋文？處男網友告解 對小A辣照片「打手槍」
- 司法院正副院長提名出爐 黃國昌：嚴肅面對審查職責
- 演藝廳劇場設備月底完工 10月售票演出
- 杜德偉顧抓寶 孕妻遭冷落險翻桌
- 台中市多項交通新措施 九月一日上路
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金管會要求重編財報 群聯：已在進行中
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分