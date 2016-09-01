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金管會：中配、在台中企 仍不得買台股個股

2016-09-01  19:31

〔記者王孟倫／台北報導〕由金管會規畫的「開放中客買台股基金」方案，行政院今天拍板；其中，金管會放寬「中配」、「在台中企」相關限制，但金管會強調，這兩類投資人僅可投資「台股基金」，「台股個股」仍不在開放之列。

金管會今天在行政院院報告「金融挺實體經濟－三力四挺政策」。在開放中國客來台投資股票基金方面，金管會副主委桂先農表示，本案已獲得行政院核准，預計在3個月內可以上路。

桂先農說，舊政府原本在2月就要通過本案，但恰逢總統大選與政黨輪替，因此留到520之後，給新政府定案；我們對於本案相當謹慎，必須洽經濟部、陸委會與央行等意見，確定跨部會有共識，才決定開放。

對此，金管會證期局表示，與原本公布方案不同是，我們將中配與在台陸企這兩大類投資人的適用條件，從原本比照「中國客」改為「境內投資人」，即一般台灣人。

若是「中國客」，其投資台股基金必須開立「保管帳戶」，而且還有總額度5億美元限制，但中配與在台中企沒有這2項要求或限制。

官員指出，這是根據陸委會現在的政策原則，「身分從嚴、生活從寬」既然中配與在台中企，已在國內生活一段時間，也有國內銀行帳戶，沒有結匯問題，我們認為可以放寬。在中配部分，這是指取得居留權但尚未獲得身分證的中國籍配偶。

證期局也強調，無論中國客、中配或在台中企，我們僅允許可以投資台股基金，至於單一個股，並沒有在開放之列。

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  • 行政院今天拍板同意，金管會規劃開放中國客來台買股票基金。圖為金管會副主委桂先農。（記者王孟倫攝）

    行政院今天拍板同意，金管會規劃開放中國客來台買股票基金。圖為金管會副主委桂先農。（記者王孟倫攝）

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