金管會：中配、在台中企 仍不得買台股個股
2016-09-01 19:31
〔記者王孟倫／台北報導〕由金管會規畫的「開放中客買台股基金」方案，行政院今天拍板；其中，金管會放寬「中配」、「在台中企」相關限制，但金管會強調，這兩類投資人僅可投資「台股基金」，「台股個股」仍不在開放之列。
金管會今天在行政院院報告「金融挺實體經濟－三力四挺政策」。在開放中國客來台投資股票基金方面，金管會副主委桂先農表示，本案已獲得行政院核准，預計在3個月內可以上路。
桂先農說，舊政府原本在2月就要通過本案，但恰逢總統大選與政黨輪替，因此留到520之後，給新政府定案；我們對於本案相當謹慎，必須洽經濟部、陸委會與央行等意見，確定跨部會有共識，才決定開放。
對此，金管會證期局表示，與原本公布方案不同是，我們將中配與在台陸企這兩大類投資人的適用條件，從原本比照「中國客」改為「境內投資人」，即一般台灣人。
若是「中國客」，其投資台股基金必須開立「保管帳戶」，而且還有總額度5億美元限制，但中配與在台中企沒有這2項要求或限制。
官員指出，這是根據陸委會現在的政策原則，「身分從嚴、生活從寬」既然中配與在台中企，已在國內生活一段時間，也有國內銀行帳戶，沒有結匯問題，我們認為可以放寬。在中配部分，這是指取得居留權但尚未獲得身分證的中國籍配偶。
證期局也強調，無論中國客、中配或在台中企，我們僅允許可以投資台股基金，至於單一個股，並沒有在開放之列。
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