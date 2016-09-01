獨家》準兆豐金董座張兆順：先了解再規劃下一步
2016-09-01 18:56
〔記者盧冠誠／台北報導〕「兆豐案」不斷延燒，前第一金控暨第一銀行董事長張兆順身負救火隊的重責大任，被指派出任兆豐金董座，他傍晚受訪時說：「就任後會立即去了解，隨後做下一步規劃。」
據了解，張兆順昨晚接獲行政院副院長林錫耀電話，今天下午4點再與行政院長林全見面。
金融資歷非常完整的張兆順，本可含飴弄孫，但眼看兆豐案越演越烈、火越燒越大，為了國家毅然決然接下兆豐金董座一職，最快下週一就會出任新職。
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