台達電：解決電的問題 最有效的做法是節電
2016-09-01 17:13
〔記者羅倩宜／台北報導〕非核家園及電業法長路迢迢，國內綠能大廠台達電（2308）董事長海英俊表示，「台灣要解決電的問題，最有效的作法是節電。」他舉例，全台灣所有人只要節電10％，包括工廠、辦公室、政府機關、住家等，每年就可省下200億度電，等於一個核四。
台達電今（1日）在「2016台北國際自動化工業大展」發表新款工業機器人，董事長海英俊談到電力問題有感而發。他説，昨天有政府官員赴台達參訪，聊到電力政策，他建議，與其談確保供電，不如從節電下手。「這不只是我説，國際能源總署（IEA）也説，解決電的問題，最有效是先節電，其他才是發展替代能源或改用高效馬達等手段。」
海英俊指出，以台達電位於內湖的台北總部為例，1999年蓋的時候還不是綠建築，但今年剛獲美國LEED綠建築協會認證為白金級綠建築，就是因為用電量從最早的每年300萬度降至目前的180萬度，減幅高達4成。
全台每年用電量約2千億度，海英俊説，節電目標不必設得太遠大，只要務實地節電10％，全台灣每個人都投入，包括製造業、服務業、公家機關、學校、每個家庭、每個商店；全台省電10％，就是200億度。「200億度代表什麼？一個核四廠。」
海英俊表示，台達電以電源製造起家，多年來發展出各項節電産品及綠能系統，累計已替全球客戶省下173億度電，相當於900萬噸二氧化碳排放。台達本身也因確實節電，五年內用電密度（生産100萬美元産值所需用電量）大幅下降，從2009年的8.3萬度降至4.2萬度。下一步的目標是從工廠節電邁向辦公室、Data Center等所有集團單位要再節電3成。
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