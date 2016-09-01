樂陞收購案延燒 董事長許金龍、立委趙天麟隔空交火

2016-09-01 17:12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕日商百尺竿頭違約收購樂陞一案燒出另一條火線。在民進黨立委趙天麟召開記者會，質疑此案坑殺股民後，樂陞董事長許金龍昨發公開信反駁，諷「不會被委員打垮」。對此，趙天麟則反嗆與其說這是份公開信，不如說這是「犯罪嫌疑自白書」。

許金龍在信中指出，該案若為證券詐欺，那夏普與鴻海的精采過招應已詐欺好幾回；趙天麟部修法要求公開收購必須先提保證金，反指控投審會及樂陞與獨董怠忽職守，本末倒置；趙天麟所指日人素行不良，實則相反，是原經營者經營不善，才導致公司進入再生。

許金龍指出，多空為市場自然力量，脣齒相依均為活絡市場關鍵；放空、打擊股價行為，是他疾呼的禿鷹不法行為，也盼趙天麟秉公調查；他對百尺竿頭同樣恨之入骨，將窮盡法律程序討回公道；有股東哭訴害怕被搞到下市，他將更積極拓展業務，不會被委員打垮。

許金龍在信末更諷刺地指出，他忽然想起學生時期，他與趙天麟在大專盃辯論賽上的交手，為了續寫他在彼此交手中零敗的紀錄，期待回台灣後，能和趙天麟理性論辯其關心的所有問題，並祝趙天麟平安喜樂。

趙天麟則回應，直言與其說這是份公開信，不如說這是「犯罪嫌疑自白書」，國內外知名收購案，被收購方經營者及獨董，都善盡職責確保公司及股東權益，而樂陞經營者及獨董在收購期間卻未預警可能違約情事，違約後又多次為百尺竿頭說項，啟人疑竇。

趙天麟接著指出，發行可轉換公司債的公司經營者、董事及其二等親，依法不得參與配售，而所謂的「額度」正是涉嫌違法主導及介入配售的明燈，許金龍自白事件事發後人在東京，且多數時間將停留海外，盼金管會與檢調單位即刻傳喚許金龍及關係人進行調查。