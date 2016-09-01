中油：9月氣價天然氣不動、桶裝瓦斯小漲
2016-09-01 17:03
〔記者張慧雯／台北報導〕中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，9月國內天然氣價格不予調整；而家用液化石油氣（桶裝瓦斯）及工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷每公斤各調漲0.4元，車用液化石油氣每公升調漲0.2元。
中油表示，由於進口氣源成本尚稱穩定，依據政府核定之天然氣價格調整機制，9月國內天然氣價格不予調整；另有關液化石油氣價格部分，因液化石油氣國際合約價格（CP） 較8月上漲，依計價公式計算結果，液化石油氣每公斤調漲0.4元，但今年1-9月累計每公斤已調降9元，即20公斤裝的桶裝瓦斯每桶便宜了180元。
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