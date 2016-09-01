新台幣連2貶 收31.736元

2016-09-01 16:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈盤整格局，終場貶值1分，以31.736元兌1美元作收，為連續第二個交易日收貶，台北外匯經紀公司成交量為5.85億美元。

外匯交易員表示，短線銀行間操作依舊保守、謹慎，靜待新的方向指引，特別是美國明晚要公布最新非農就業數據，此重要結果尚待釐清，導致新台幣難脫盤整格局。

新台幣今以31.760元開出，最高31.701元、最低31.760元，終場收31.736元。