兆豐案延燒 中華信評：若確實洗錢 可能影響評等
2016-09-01 15:28
〔記者鄭琪芳／台北報導〕兆豐銀紐約分行違反美國洗錢法事件愈滾愈大，中華信評副總裁張書評表示，兆豐銀遭重罰57億元，獲利因此下滑，但不影響資本水準，所以暫不影響評等及展望；不過，若未來兆豐銀被查出確實涉入洗錢，代表公司治理有重大缺失，可能就會影響其評等及展望。
張書評表示，目前看來，兆豐案應該是內控及法遵疏失，不是洗錢；經歷此事件，兆豐在法遵和內控方面的成本勢必增加，即使因此增加上億元支出，對一年獲利近300億元的兆豐金而言，影響不是很大。
對於兆豐董座換人、公股董事可能全換，張書評認為，兆豐的經營階層相對穩定，不會因董事會成員變動而影響，除非新的經營者對兆豐的營運方向出現180度轉變，導致兆豐營運績效弱化，否則不會影響其評等。
張書評表示，除非兆豐銀的裁罰金額超過數百億元，導致第一類資本適足率從11%至12%掉到5%至6%；或是兆豐銀最後被查出確實涉入洗錢，公司治理出現重大缺失，才有可能影響其評等及展望。
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