拉貨需求 研調機構估DRAM第4季仍看漲

2016-09-01 15:31

〔記者洪友芳／新竹報導〕集邦記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查指出，因DRAM原廠大幅將產能轉向行動式記憶體與伺服器用記憶體，造成標準型記憶體供給吃緊，使得部分客戶第3季追加訂單時，需用更高的價格購買，先前未用季度價格鎖定（lock-in）的客戶，8月已需用14美元高價追貨，漲幅約3.7%，DRAMeXchange繼7、8月整體DRAM價格續漲，預估第4季還會有一波更高的漲幅。

DRAMeXchange表示，延續7月DRAM價格上漲走勢，8月合約價包括DDR3、DDR4的4GB模組仍上漲，高價達14美元、漲幅約3.7%，均價為13.5美元，漲幅約2%。

DRAMeXchange研究協理吳雅婷表示，隨著蘋果新一代iPhone將於9月7日正式發表，目前整體供應鏈都進入關鍵備貨期，加上中國智慧型手機需求未見頹勢，記憶體產品包含DRAM與NAND Flash都呈現供貨吃緊。

此外，近期伺服器需求也同時增溫，吳雅婷指出，8月伺服器用記憶體合約價開始反轉，甚至逆勢上漲1%到3%，迥異於上半年季跌幅都超過10%的走勢。

因DRAM原廠大幅將產能轉向行動式記憶體與伺服器用記憶體，造成標準型記憶體供給吃緊，使得部分客戶第3季追加訂單時，需用更高的價格購買，先前未用季度價格鎖定（lock-in）的客戶，已需用14美元來追貨。DRAMeXchange認為，除了8月整體DRAM價格續漲，第4季還會有一波更高的漲幅。