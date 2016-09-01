三大法人賣超74億 外資賣超87億
2016-09-01 15:01
台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣74.76億元。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣74.76億元。
外資今天賣超87.08億元，投信賣超0.56億元，自營商買超12.88億元。
台股今天下跌 67.7點，收在 9001.15點，成交值新台幣791.38億元。
|105年09月01日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,310,362,500
|1,141,451,748
|168,910,752
|自營商（避險）
|5,211,100,810
|4,091,801,288
|1,119,299,522
|投信
|1,231,034,478
|1,287,502,215
|-56,467,737
|外資及陸資
|16,213,837,039
|24,922,216,448
|-8,708,379,409
|合計
|23,966,334,827
|31,442,971,699
|-7,476,636,872
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