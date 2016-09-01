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三大法人賣超74億 外資賣超87億

台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣74.76億元。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-09-01  15:01

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超，自營商買超，合計賣超新台幣74.76億元。

外資今天賣超87.08億元，投信賣超0.56億元，自營商買超12.88億元。

台股今天下跌 67.7點，收在 9001.15點，成交值新台幣791.38億元。

105年09月01日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,310,362,500 1,141,451,748 168,910,752
自營商（避險） 5,211,100,810 4,091,801,288 1,119,299,522
投信 1,231,034,478 1,287,502,215 -56,467,737
外資及陸資 16,213,837,039 24,922,216,448 -8,708,379,409
合計 23,966,334,827 31,442,971,699 -7,476,636,872

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