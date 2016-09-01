航運、光電撐場 台股險守9000點

2016-09-01 14:38

〔記者洪友芳／新竹報導〕台股開低走低，盤中一度跌破9000點大關，在股王大立光 （3008） 撐場下，帶動光電族群上揚，航運、汽車、生技等類股助陣， 終場守住9000點大關，加權指數以9001.15點、下跌67.70點作收，成交量791.38億元。

美股收跌，台股又受兆豐金（2886）、樂陞（3662）兩案的利空衝擊，今小跌開出，盤中震盪走低，雖一度稍超越昨收盤指數9068.85點，但也一度跌到8980.21點，類股呈現跌多漲少局面，金融、水泥、鋼鐵、食品、塑膠等傳產類股皆走跌1%-2%以上。

大立光受外資看好，合理股價預估上看5100元，帶動今股價逆勢大漲145元，以3705元、上漲幅逾4%作收；同受外資調高目標價達1300元的中華精測（6510）今也上漲60元、以1110元作收。台積電（2330） 、鴻海 （2317） 權值股則表現疲弱。

南韓航運龍頭韓進海運申請破產，激勵航運類股指數漲達2.63%，表現搶眼，長榮海（2603）拉漲停；光電類股在大立光帶領下，指數漲幅1.33%，LED的晶電（2448）漲幅逾3%，新世紀（3383）、艾迪森（3591）等個股更掀漲停，被晶電告侵權的光鋐（4956）則遭打入跌停。生技醫療與電子零組件族群也表現相對抗跌。

受百尺竿頭公開收購破局的樂陞（3662），爭議多多，今股價再度跳空跌停鎖死，跌到63.2元的近4年新低價，委賣張數超過1.9萬張。法人認為，台股近期處於震盪盤整期，建議投資人保守操作，逢低選擇績優與產業前景較佳佈局較保險。