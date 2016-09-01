| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

航運、光電撐場 台股險守9000點

2016-09-01  14:38

〔記者洪友芳／新竹報導〕台股開低走低，盤中一度跌破9000點大關，在股王大立光 （3008） 撐場下，帶動光電族群上揚，航運、汽車、生技等類股助陣， 終場守住9000點大關，加權指數以9001.15點、下跌67.70點作收，成交量791.38億元。

美股收跌，台股又受兆豐金（2886）、樂陞（3662）兩案的利空衝擊，今小跌開出，盤中震盪走低，雖一度稍超越昨收盤指數9068.85點，但也一度跌到8980.21點，類股呈現跌多漲少局面，金融、水泥、鋼鐵、食品、塑膠等傳產類股皆走跌1%-2%以上。

大立光受外資看好，合理股價預估上看5100元，帶動今股價逆勢大漲145元，以3705元、上漲幅逾4%作收；同受外資調高目標價達1300元的中華精測（6510）今也上漲60元、以1110元作收。台積電（2330） 、鴻海 （2317） 權值股則表現疲弱。

南韓航運龍頭韓進海運申請破產，激勵航運類股指數漲達2.63%，表現搶眼，長榮海（2603）拉漲停；光電類股在大立光帶領下，指數漲幅1.33%，LED的晶電（2448）漲幅逾3%，新世紀（3383）、艾迪森（3591）等個股更掀漲停，被晶電告侵權的光鋐（4956）則遭打入跌停。生技醫療與電子零組件族群也表現相對抗跌。

受百尺竿頭公開收購破局的樂陞（3662），爭議多多，今股價再度跳空跌停鎖死，跌到63.2元的近4年新低價，委賣張數超過1.9萬張。法人認為，台股近期處於震盪盤整期，建議投資人保守操作，逢低選擇績優與產業前景較佳佈局較保險。

廣告
  • 台股開低走低，盤中一度跌破9000點大關，終場守住9000點大關，加權指數以9001.15點、下跌67.70點作收，成交量791.38億元。（資料照，記者羅沛德攝）

    台股開低走低，盤中一度跌破9000點大關，終場守住9000點大關，加權指數以9001.15點、下跌67.70點作收，成交量791.38億元。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：航運、光電撐場 台股險守9000點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.