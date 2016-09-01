「不可能任務」成真！3D掃瞄人臉快又準

2016-09-01 14:09

〔記者羅倩宜／台北報導〕電影「不可能的任務」中湯姆克魯斯透過3D快速掃瞄，列印人臉面具，已在現實生活中成真。台北國際模具展今（31）日開跑，盧森堡廠Artec 3D展出3D掃瞄技術，速度比雷射掃瞄快十倍以上，已應用於醫療的臉部手術、科幻電影的恐龍模型、以及精密模具製作。

Artec 3D在2014年進入白宮替歐巴馬總統掃瞄臉部，打造史上第一個3D列印總統肖像，一戰成名；相中台灣智慧製造的商機，Artec 3D遠渡重洋來台參展，在今日登場的台北國際模具展中，大秀3D掃瞄技術。

Artec 3D業務總監Andrei Vakulenko表示，此次展出兩款掃瞄儀，手持式的Space Spider以及體積較大的Eva，專為需要快速及準確紋理的客戶所設計。利用鎂光燈及LED藍光多點投射成像的原理，在短短一分鐘內即可完成掃瞄人體上半身，進入數據運算，速度比雷射掃瞄快十幾倍。

目前Artec 3D已協助醫療上許多應用，包括矯正外科、整型外科等。例如中國醫大學附設醫院即利用Artec Eva進行正顎手術的術前模擬，讓醫生判斷臉部細微變化，避免手術風險、提高醫療品質。

電影「侏羅紀世界」的恐龍成型，也使用Artec 技術，先建立恐龍原型，再透過3D掃瞄成像，利用軟體反覆修正，呈現逼真的恐龍畫面，大幅縮減電影團隊的製作時間。Artec 3D表示，工業設計及精密代工也適用3D掃瞄技術，能夠加速産品的出廠時間，並簡化繁瑣的設計及製造流程，提製造業提高營運效率。