議價率攀升 住展：雙北市買新案 85折開始砍價

雙北市新案平均議價空間15%，相當與85折開始砍價。（記者徐義平攝）

2016-09-01 12:26

〔記者徐義平／台北報導〕雙北買新案，從85折開始砍價。根據《住展》雜誌統計，第二季台北市新案每坪平均開價102萬元，每坪成交均價卻落在86.4萬元，平均議價率達15.29%，其中中山區與北投區，議價率更高達2成。

至於，第二季，新北市新案每坪平均開價為47.3萬元，每坪成交均價約40.3萬元，議價率達14.8%，其中汐止、三峽、八里等三區的議價率更超過2成。

《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，近二年來台北市新建案議價率大致呈現微幅上揚的趨勢，今年前二季正式突破15％，尤其第一季更創金融海嘯以來新高，主因是房市反轉、建案降價所造成。然而第二季北市房價中止連六季下跌，從每坪成交均價86萬元，微副上升至每坪86.4萬元，議價率雖減少約0.37%，但仍在相對高點。

但新北市建案議價率卻連三季增加，今年前兩季更出現大增的狀況，Q2單季增約0.81％，今年上半年累計增加1.86%，顯示今年新北市不僅降價案變多、且降價幅度增加，以致於議價率持續放大，且有逐漸追上北市的跡象。

在雙北市各行政區中，議價空間前五大依序是北市中山區，議價率約23.83％、新北市汐止區，議價率約22.63%、新北市八里區，議價率約20.63％、新北市三峽區，議價率約20.24％、台北市北投區，議價率約19.86％；除北投之外，其餘四行政區平均議價率均高達20％以上，實際成交價約建案開價的8折。

至於雙北市議價空間最小前五名，依序為新北市蘆洲區，議價率約11.98％、台北市中正，議價率約12.64％、新北市五股區，議價率約12.72％、新北市新莊區，議價率約12.75％、新北市樹林區，議價率約12.84％，即便議價空間小為前五名，但仍存在12%的議價空間，等於打了88折。

何世昌表示，以大台北房市來觀察，議價率的高低與蛋白、蛋黃區關聯性不大，交易冷、熱區亦無影響，成屋與預售案的議價率差別度也不明顯，推測議價率高低與業者價格操作策略關係最緊密。