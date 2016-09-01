新台幣續盤整 中午暫收31.742元
2016-09-01 12:13
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤續呈盤整格局，仍靜待新的方向指引，中午暫以31.742元兌1美元作收，貶值1.6分，台北外匯經紀公司成交量為4.21億美元。
外匯交易員表示，在美國明晚即將公布最新非農就業數據前夕，市場觀望氣氛依舊濃厚，銀行間交投保守、謹慎，新台幣上午交易區間主要落在31.7元至31.75元，僅在5分內波動。
外匯交易員指出，台股盤初雖一度跌破9000點大關，但觀察外資動向，則沒有明顯匯出的跡象，外商銀行買、賣匯交錯，本國銀行也多為實質性拋補。
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