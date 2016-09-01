伍豐轉投資賭場賺錢 香港凱升早盤大漲逾8％

2016-09-01 10:00

〔記者卓怡君／台北報導〕伍豐（8076）轉投資俄羅斯水晶虎宮殿賭場開幕短短不到一年，搶先進入豐收期，根據水晶虎控股公司香港凱升（0102.HK）昨日收盤後揭露最新半年報，今年上半年獲利為200萬港幣，賭場7月與8月投注金額較第2季一舉翻了三倍之多，外資高盛證券出具最新報告看好後市發展，喊買凱升，凱升今日開盤股價順勢大漲，早盤勁揚逾8%。

凱升6月引進兩家賭場仲介人（junket），帶動賭場投注金額一舉翻了三倍，7月投注金額為20億元港幣，8月達到22億元港幣，平均每張賭桌產值約2.1萬美元，比澳門賭場平均水準還要高，高盛證券認為，9月還有新的賭場中加入，可望帶動賭場營運再增溫，至於中場一般廳有機會隨著油價與盧布回穩，營運獲得改善。

此外，海參崴免簽政策原計畫在今年1月上路，目前當地政府預計第4季正式放行，即使尚未開放免簽，今年上半年海參崴的中國旅客已較去年同期大幅倍增。

目前水晶虎營收有70%來自VIP貴賓廳，這些VIP賭客全部是中國客，水晶虎內部的飯店住房率上半年僅有50%，8月住房率已衝到91%。