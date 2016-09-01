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樂陞跌停開出 臉書「樂陞收購自救會」哀號遍野

2016-09-01  09:57

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）董事長許金龍一早發出「致趙天麟委員的一封信」自清，表示正在日本交涉，還將赴東南亞尋求新資金，但賣壓沉重的樂陞開盤後仍直奔跌停板，目前股價來到63.2元，賣單高掛近1.9萬張。

許金龍一早針對昨日立委趙天麟召開記者會內容進行回應，但股價開盤後仍直線向下，而昨日才成立的臉書「樂陞收購自救會」，參加人數近2500人，看到早盤開盤樂陞苦吞第二根跌停板，股民黃小姐說「我也是等投審會核准後才買，寧可買高也要等核准後才買，因為相信政府會為民眾把關，結果換來的是對政府的失望，難道我們政府的信用已蕩然無存了嗎？」，也有投資人說「謝謝，我想去死……營業員說的讓我貪婪...只有怪自己又能怎樣...」

而投資人看到「致趙天麟委員的一封信」，則紛紛表示「當初不回市場的紛紛擾擾，現在倒是回的飛快」、「果然是記者出身，伶牙俐嘴！推的毫無責任一樣！」、「出了這麼大的事，人跑到國外，為什麼不限制他出境，會不會捲款潛逃就不回來了」

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  • 樂陞開盤後直奔跌停板。（圖擷取自YAHOO奇摩股市）

    樂陞開盤後直奔跌停板。（圖擷取自YAHOO奇摩股市）

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