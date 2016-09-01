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臨時董事會通過 吳漢卿暫代兆豐金、銀董座

2016-09-01  09:48

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金前董事長昨日閃辭，兆豐金今日上午9點召開臨時董事會，會議剛剛結束，會中通過推舉由金控、銀行總經理吳漢卿暫時出任金控、銀行代理董事長。

雖然吳漢卿先前為求負責，已提出辭呈，但被慰留進行善後，董事會認為，目前正值處理紐約分行案的後續關鍵時刻，由最清楚分行業務，事件發展的總經理吳漢卿，暫時代理董事長職務，是最務實的做法。

據轉述，會中董事們針對前董事長徐光曦的請辭，打抱不平，認為徐光曦還在處理後續時，卻遭外界抹黑，讓事件已「泛政治化」，希望未來能夠即時因應。

由於先前兆豐金董事會中，已要求未來需成立「危機處理小組」，董事會要求，未來該小組需建立制度，當外界對銀行、金控業務有不實報導、指控時，必須立即出面澄清。

此外，週日徐光曦前往美國視察分行、拜訪當地金融主管機關的情形，今日董事會也要求隨同業務主管，應盡速向董事會匯報視察狀況。未來「危機處理小組」成立後，此類海外行程，也應每日匯報該小組。

不過，兆豐金的「危機處理小組」，目前尚未籌組也未成立。

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  • 臨時董事會今天通過，吳漢卿暫代兆豐金董事長。（資料照，記者簡榮豐攝）

    臨時董事會今天通過，吳漢卿暫代兆豐金董事長。（資料照，記者簡榮豐攝）

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