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普生B肝檢測試劑 打進中東市場

2016-09-01  09:36

〔記者陳永吉／台北報導〕國內精準醫療廠-普生（4117）今日公告與沙烏地阿拉伯Tawasef Bio Technology公司簽約，在保留檢測試劑原料供應的關鍵研發技術下，進行整廠輸出、當地製造的技術策略合作，與Tawasef Bio Technology公司共同生產與銷售B型肝炎檢測試劑，自今年9月起開始陸續出貨，有助公司打開中東地區5億人口的市場銷售，創造未來海外業務的成長動能。

由於普生在肝病毒檢測、肝纖維化與肝癌產品累積長達30年的研發與銷售經驗，尤其在免疫分析檢驗領域，不但有與國際大廠相當的檢測精準度，並可經由關鍵製程降低生產成本、讓檢測試劑產品售價取得低於國際大廠的銷售優勢，是此次成功與沙烏地阿拉伯Tawasef Bio Technology公司進行雙邊合作的重要關鍵。

普生指出，這次的商業模式有別於過去依賴代理商通路銷售，在雙邊共同製造與銷售的基礎上，普生既能透過原料供應的模式保留研發專利，又可進一步建立與當地政府、醫療體系以及廠商更緊密的合作關係，有助在海外體外診斷市場取得更穩定的長期銷售，普生也計畫將此次中東市場的成功，進一步複製到其他第三世界的國家。

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  • 普生B肝檢測試劑，將打進中東市場。圖為普生「Mr.&Mrs.O」、「凱莉絲朵（Kalistor）」二大自有品牌的發表會。（資料照，記者陳永吉攝）

    普生B肝檢測試劑，將打進中東市場。圖為普生「Mr.&Mrs.O」、「凱莉絲朵（Kalistor）」二大自有品牌的發表會。（資料照，記者陳永吉攝）

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